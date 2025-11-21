сегодня в 04:59

Росаивация: в аэропортах Казани и Самары ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Самары действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом ночью сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что мера является временной. Во время действия ограничений аэропорту не смогут принимать гражданские самолеты, а также принимать их на посадку.

Пассажиры, запланировавшие вылеты из этих городов, могут уточнить информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.