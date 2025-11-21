Российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным прибыла в ЮАР на саммит G20, сообщается в Telegram-канале посольства России в южноафриканской стране.

Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22–23 ноября.

Ранее предполагалось, что Россию представит лично президент Владимир Путин, однако он принял решение отказаться от визита. Президент США Доналд Трамп также проигнорировал саммит.

Выступая на бизнес-форуме в Майами, американский лидер Дональд Трамп не только подтвердил свой бойкот предстоящего саммита «Большой двадцатки», но и охарактеризовал политическую систему страны как «коммунистическую тиранию».

Жесткая риторика Дональда Трампа в адрес Южно-Африканской Республики достигла нового уровня: Аргументируя позицию, президент США напомнил, что Флорида десятилетиями служила убежищем для беженцев из ЮАР, а проводимая там внутренняя политика приводит, по его словам, к массовой гибели людей.

