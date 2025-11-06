Трамп объявил бойкот саммиту G20 в ЮАР

Выступая на бизнес-форуме в Майами, американский лидер Дональд Трамп не только подтвердил свой бойкот предстоящего саммита «Большой двадцатки», но и охарактеризовал политическую систему страны как «коммунистическую тиранию», сообщает РБК .

Жесткая риторика Дональда Трампа в адрес Южно-Африканской Республики достигла нового уровня: Аргументируя позицию, президент США напомнил, что Флорида десятилетиями служила убежищем для беженцев из ЮАР, а проводимая там внутренняя политика приводит, по его словам, к массовой гибели людей.

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал с коммунистической территории в Южной Африке. <…> У нас есть встреча G20 в Южной Африке, которая больше не должна там проводиться», — сказал он,

Дипломатический скандал приобретает системный характер — еще в феврале администрация Трампа полностью прекратила оказание помощи Йоханнесбургу в знак протеста против закона о конфискации собственности этнических меньшинств.

Заседание G20, запланированное на 22–23 ноября, пройдет без ключевого участника, чьи полномочия делегированы вице-президенту Джей Ди Вэнсу.