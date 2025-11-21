FT: США ждут, что Зеленский подпишет мирный план к 27 ноября

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение „до Дня благодарения“ в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования. — Прим. ред.) к началу декабря», — говорится в сообщении.

Однако, по словам украинских чиновников, такой сценарий маловероятен, так как с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.

Ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.

Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.

Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.

В документе также сказано о присвоение официального статуса канонической Украинской Православной Церкви и придание русскому языку статуса государственного, а также об отмене санкций, введенных против России.

По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен согласиться на предлагаемые условия.

