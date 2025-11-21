МЧС: в Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания

Происшествия

В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного частично нежилого здания. Площадь пожара составила 350 кв. м, сообщили в  пресс-службе МЧС по Дагестану.

«В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки», — говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали 35 человек и десять единиц техники.

Ранее возгорание в элитном жилом комплексе Lucky на 2-й Звенигородской улице, дом 14 потушили.

Подписывайтесь на РИАМО в  MAX.