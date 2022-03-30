РИАМО - 30 мар. Эксперты считают, что в условиях западных экономических санкций Россия вынуждена создать новую платежную единицу для взаиморасчетов со странами-партнерами, сообщает РБК.

Такое мнение высказали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Минэкономразвития не исключает нововведения в будущем, но пока предпочитает расчеты в национальных валютах.

После начала спецоперации российских войск на Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении РФ. В частности, ограничили страну в проведении расчетов по внешнеторговым операциям.

При экспорте российских газа и нефти эта проблема решается оплатой непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора.

Однако в дальнейшем отказаться от доллара можно, создав новую платежную единицу для расчетов между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими дружественными странами. Внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, пояснили эксперты.

Страны Большой семерки решили отказаться платить России за газ в рублях – СМИ>>