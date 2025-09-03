В России запустили академию для подготовки фитнес-тренеров

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness запустила DDX Академию — проект подготовки специалистов в сфере фитнес-индустрии с нуля. Данный образовательный курс дает возможность стать квалифицированным тренером и в дальнейшем сотрудничать с компанией.

DDX Академия предлагает комплексное обучение, разработанное с учетом актуальных потребностей посетителей фитнес-клубов. Студенты осваивают важнейшие навыки: от разработки планов тренировок до проведения персональных занятий. По завершении обучения выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Первый набор на курс «Фитнес-тренер» вызвал большую заинтересованность: в нем участвуют свыше 700 человек. В настоящее время ведется прием заявок на следующий поток.

Продолжительность курса составляет 5 месяцев. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, общение с куратором происходит каждые 2 недели. В среднем обучение занимает 12-14 часов еженедельно, причем большая часть времени отводится семинарам и практическим занятиям под наблюдением опытных тренеров. Обучение проходит дистанционно, что позволяет изучать материалы в любое время.

После завершения обучения каждый выпускник может обсудить возможности сотрудничества с менеджером фитнес-клуба DDX Fitness в своем городе.

«Сегодня на рынке растет востребованность профессии фитнес-тренера. Наша задача — дать студентам и теоретическую базу, и практические инструменты, которые помогут им отвечать самым разным запросам клиентов: от укрепления здоровья до подготовки к соревнованиям. DDX Академия делает профессию фитнес-тренера доступной для новичков и помогает опытным спортсменам систематизировать знания, чтобы начать тренировать», — отметила заместитель директора по фитнесу DDX Fitness Елена Середа.

Растущий интерес к профессии подтверждается статистикой. За последние 2 года численность тренеров в сети DDX Fitness увеличилась почти в 2 раза и достигла 3300 человек. Эта тенденция характерна для всего рынка: согласно аналитике FitnessData, к 1 июля 2025 года в России насчитывается около 375 тыс. специалистов, что на 7% превышает показатель 2023 года. При этом более половины фитнес-клубов в стране (53%) сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров.