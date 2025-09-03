Диетолог Соломатина объяснила, почему раздельное питание не всегда полезно

В Сети довольно часто распространяется мнение, что раздельное питание полезно для человеческого организма. Однако врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что на самом деле это не всегда так.

По словам специалиста, раздельное питание может быть полезно для тех, кто страдает от нарушений пищеварения. Тем не менее, такую диету нередко выбирают и абсолютно здоровые люди. Соломатина подчеркнула, что различные участки желудочно-кишечного тракта человека адаптированы к перевариванию определенных типов пищи.

Диетолог считает, что не следует подходить к раздельному питанию с чрезмерной строгостью. Пищевой комок, формируемый из комбинированной еды, необходим для нормальной работы организма, так как он более эффективно стимулирует выработку пищеварительных ферментов, добавила диетолог.

«Наш ЖКТ исторически приспособлен для смешанного питания. Мы не хищники с их кислотностью желудка и не травоядные с особой длиной кишечника. Мы — люди, и наш организм нормально привык переваривать жиры, белки и углеводы в небольшом количестве одновременно. Более того, многие продукты, например, бобовые, сами по себе содержат и белки, и углеводы. Жестко разделять их — значит идти против природы собственного тела», — сказала в эфире радио Sputnik Соломатина.