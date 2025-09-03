Воробьев: в центре Рошаля проводится более 60 операций в день

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что за один день в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля специалисты проводят более 60 операций. Также врачи постоянно проводят конференции.

«Сегодня делается (в центре Рошаля — ред.) более 60 операций в день. Очень важно, что вы на своей площадке проводите конференции, в том числе международные», — сказал Воробьев во время VI Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство».

Он поблагодарил всех присутствующих за участие в мероприятии. Воробьев отметил, что тема детства и педиатрии крайне важна.

Также на съезде глава региона подчеркнул, что в Московской области каждый из перинатальных центров имеет свою специализацию. Более того, благодаря президентской программе значительно снизилась младенческая смертность.