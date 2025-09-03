Воробьев: каждый перинатальный центр в Подмосковье имеет специализацию

В Московской области каждый из перинатальных центров имеет свою специализацию, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас в Подмосковье каждый перинатальный центр имеет специализацию. Как вы понимаете, очень сложно найти свой конек — то, что у тебя получается лучше, чем у других. Мы очень рассчитываем, что такие встречи помогут найти новые подходы», — заявил Воробьев во время VI съезда детских врачей «Педиатрия как искусство».

Глава региона добавил, что в России благодаря президентской программе значительно снизилась младенческая смертность. Также Воробьев отметил важность работы сообщества педиатров, их взаимодействие и обмен опытом.

Ранее губернатор сообщил, что в 2025 году открытие VI съезда детских врачей очно посетили представители 40 регионов РФ и 11 других стран.