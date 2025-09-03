Воробьев: на открытие съезда детских врачей приехали из 11 зарубежных стран

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году открытие VI съезда детских врачей очно посетили представители 40 регионов России и 11 иностранных государств.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.

Глава региона поблагодарил всех присутствующих на съезде и отметил, что тема детства и педиатрии крайне важна.

В Московской области стартовал VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие организовали министерство здравоохранения Подмосковья и НИКИ детства.