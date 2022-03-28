РИАМО - 28 мар. Зарубежное агентство Kyodo опубликовало информацию со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии, где говорится о принятии Большой семеркой (G7) решения не одобрять требование России об оплате газа в рублях, сообщает Газета.ru.

«Группа 7 крупнейших развитых стран в понедельник согласилась отклонить требование России оплатить природный газ в рублях при импорте», — оповещает издание.

По информации агентства, соглашение было достигнуто между министрами энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США. Эти страны планируют призвать компании не принимать счета на оплату в рублях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству ЦБ и «Газпрому» подготовить все к переводу на расчеты за газ в рублях с недружественными страна до 31 марта.