сегодня в 20:57

Израиль мобилизовал 100 тыс резервистов на фоне конфликта с Ираном

Власти Израиля провели мобилизацию 100 тыс. резервистов на фоне конфликта с Ираном. До этого ЦАХАЛ уже призвал на службу 50 тыс. человек, сообщает газета The Times of Israel .

По данным израильского Минобороны, командование намерено укрепить сухопутные подразделения на границах с сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Сирией и Ливаном.

Также резервисты будут направлены в подразделения Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Управления военной разведки. Особое внимание будет уделено командованию тыла Израиля, куда прибудет 20 тыс. резервистов.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.