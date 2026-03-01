Двое россиян застряли в Дубае из-за обвинений в попытке кражи из хостела

Двое российских футбольных фанатов застряли в Дубае из-за обвинений в попытке кражи из хостела. Молодым людям запрещен выезд из ОАЭ, а судебное разбирательство назначено на май, сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, болельщики ЦСКА Игорь и Максим отправились в ОАЭ на Зимний кубок РПЛ. Парни утверждают, что в одном из дубайских хостелов администратор отсутствовал на ресепшене. Они постучали в дверь одного из номеров, чтобы найти сотрудников, но в комнате оказался постоялец из Пакистана. Он не обрадовался незваным гостям. Болельщики попытались разрешить ситуацию, но пакистанец обратился в полицию, обвинив россиян в попытке кражи.

В аэропорту Дубая Игорь и Максим узнали неприятную новость: их не пустили на рейс и потребовали проследовать в полицейский участок. Правоохранители показали им видеозапись инцидента в хостеле и сообщили, что на молодых людей подано заявление, после чего задержали. В итоге фанатов отправили в тюрьму.

Спустя пять дней Игоря и Максима освободили, а уголовное дело передали в прокуратуру, откуда оно вскоре попало в суд. Заседание по делу назначено на май.

«Сейчас парни остались без ночлега, еды и работы и строят планы по выживанию в городе без денег. Ребята планируют поехать к церкви в Шардже, где попробуют устроиться послушниками за еду и кров», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

