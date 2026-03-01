Запрещенный иранский флаг шаха появился в анимированных эмодзи Telegram

В анимированных эмодзи мессенджера Telegram флаг Ирана поменялся на шахский, который сегодня использует оппозиция исламской республики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В официальном наборе реакций Telegram появился новый эмодзи, который отличается от привычного флага Ирана. При этом оригинальный эмодзи остался неизменным. Набор стал одним из первых, представленных в приложении после внедрения анимированных эмодзи.

Тогда было заявлено, что «набор эмодзи с полноэкранными эффектами будет регулярно обновляться». Например, в своем последнем посте его использовал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

После исламской революции 1979 года в Иране символы Лев и Солнце были запрещены. Их заменили на каллиграфическую версию слова «Аллах». Однако флаг со Львом и Солнцем активно используется иранской оппозицией.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы. В результате этого большинство стран Персидского залива закрыли небо — авиарейсы не выполняются.

Из-за американо-израильских ударов уничтожена практически вся верхушка Ирана во главе с аятоллой Хаменеи. Ранее в КСИР заявили, что Иран нанесет удар по США и Израилю с «такой силой, какой они никогда не испытывали».

