Андрей Воробьев наградил подмосковных педиатров

Здравоохранение

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил подмосковных педиатров на съезде детских врачей.

В Подмосковье в среду проходит VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».

Благодарности губернатора региона за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм удостоились:

  • Баркова Светлана Вадимовна, врач-педиатр участковый Дзержинской больницы;
  • Бурлакова Ирина Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части и по педиатрической помощи Щелковской больницы;
  • Васильева Ольга Викторовна, врач-педиатр участковый Электростальской больницы;
  • Гордеева Екатерина Васильевна, врач-педиатр участковый Видновской клинической больницы;
  • Гринцевич Мария Николаевна, врач-педиатр инфекционного отделения для детей Мытищенской областной клинической больницы;
  • Квасов Илья Васильевич, врач-педиатр участковый Луховицкой больницы;
  • Мундштукова Светлана Серафимовна, врач-педиатр участковый Котельниковской поликлиники;
  • Муханова Ольга Анатольевна, врач-педиатр детского инфекционного отделения Орехово-Зуевской больницы;
  • Позднякова Тамара Дмитриевна, заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Рузской больницы;
  • Тысячная Елена Михайловна, заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-педиатр Детского клинического имени Л. М. Рошаля;
  • Фомичева Зоя Викторовна, заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр детской поликлиники №1 Воскресенской больницы.