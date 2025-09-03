Андрей Воробьев наградил подмосковных педиатров
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил подмосковных педиатров на съезде детских врачей.
В Подмосковье в среду проходит VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».
Благодарности губернатора региона за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм удостоились:
- Баркова Светлана Вадимовна, врач-педиатр участковый Дзержинской больницы;
- Бурлакова Ирина Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части и по педиатрической помощи Щелковской больницы;
- Васильева Ольга Викторовна, врач-педиатр участковый Электростальской больницы;
- Гордеева Екатерина Васильевна, врач-педиатр участковый Видновской клинической больницы;
- Гринцевич Мария Николаевна, врач-педиатр инфекционного отделения для детей Мытищенской областной клинической больницы;
- Квасов Илья Васильевич, врач-педиатр участковый Луховицкой больницы;
- Мундштукова Светлана Серафимовна, врач-педиатр участковый Котельниковской поликлиники;
- Муханова Ольга Анатольевна, врач-педиатр детского инфекционного отделения Орехово-Зуевской больницы;
- Позднякова Тамара Дмитриевна, заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Рузской больницы;
- Тысячная Елена Михайловна, заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-педиатр Детского клинического имени Л. М. Рошаля;
- Фомичева Зоя Викторовна, заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр детской поликлиники №1 Воскресенской больницы.