В Госдуме раскрыли, кому в 2026 году проиндексируют пенсионные выплаты

В федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении заложена индексация социальных пособий с 1 апреля. В 2026 году в эту дату проиндексируют выплаты людей с инвалидностью и тех, кто получает выплаты по потере кормильца. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, пишет RT .

«Перерасчет коснется самых уязвимых категорий граждан — получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца. Точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации. Именно он определяет, на сколько процентов вырастут выплаты: показатель рассчитывается исходя из динамики прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и закрепляется отдельным постановлением», — пояснил Говырин.

С 1 февраля 2026 года будет повышена страховая пенсия. Эта индексация коснется всех пенсионеров: и работающих, и нет. При этом формула индексации данного вида пособий отличается, так как рассчитывается исходя из фактической инфляции за прошлый год. С апреля вводится дополнительный этап, который связан с финансовыми результатами Соцфонда.

По словам Говырина, календарь индексаций пенсий в 2026 году складывается из следующих этапов: сначала в феврале увеличатся страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Затем в апреле проиндексируют социальные пенсии и дополнительно пересмотрят страховые выплаты. А в августе работающие пенсионеры получат перерасчет с учетом страховых взносов, которые были сделаны за прошлый год.