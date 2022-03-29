РИАМО - 29 мар. Благодаря жилищным сертификатам в 2022 году из аварийного жилья в Подмосковье переедут 908 человек из 17 городских округов. Получить сертификат можно до 1 мая, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В Подмосковье продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Программа рассчитана до конца 2025 года, но в Подмосковье ее планируется завершить до конца 2023 года. Это стало возможным благодаря такой мере социальной поддержки, как жилищный сертификат.

«На сегодняшний день подано более 480 заявлений на получение сертификатов. Таким образом, 908 человек из 17 городских округов смогут улучшить свои жилищные условия с помощью данной меры поддержки уже в этом году. Будет расселено порядка 17,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья», - сказал Локтев.

По его словам, получить сертификат можно до 1 мая 2022 года. На сегодняшний день первые сертификаты вручены переселенцам в Шатуре, Сергиевом Посаде, Пущине, Орехово-Зуеве и Волоколамске.

«Досрочное завершение программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, позволит приступить к реализации новой программы. Ее ждет 21 тысяча граждан, которые проживают на 350 тысячах квадратных метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года», - отметил Локтев.

Жилищный сертификат - документ, на основании которого регион компенсирует затраты на покупку нового жилья для переселенцев из расчета 83,963 тыс. руб. за один квадратный метр. Основные условия его получения: дом должен быть признан аварийным до 1 января 2017 года, право собственности на жилье — оформлено до признания дома аварийным (исключение - наследство).