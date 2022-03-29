РИАМО - 29 мар. Благодаря жилищным сертификатам в 2022 году из аварийного жилья в Подмосковье переедут 908 человек из 17 городских округов. Получить сертификат можно до 1 мая, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
В Подмосковье продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Программа рассчитана до конца 2025 года, но в Подмосковье ее планируется завершить до конца 2023 года. Это стало возможным благодаря такой мере социальной поддержки, как жилищный сертификат.
По его словам, получить сертификат можно до 1 мая 2022 года. На сегодняшний день первые сертификаты вручены переселенцам в Шатуре, Сергиевом Посаде, Пущине, Орехово-Зуеве и Волоколамске.
«Досрочное завершение программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, позволит приступить к реализации новой программы. Ее ждет 21 тысяча граждан, которые проживают на 350 тысячах квадратных метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года», - отметил Локтев.
Жилищный сертификат - документ, на основании которого регион компенсирует затраты на покупку нового жилья для переселенцев из расчета 83,963 тыс. руб. за один квадратный метр. Основные условия его получения: дом должен быть признан аварийным до 1 января 2017 года, право собственности на жилье — оформлено до признания дома аварийным (исключение - наследство).
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