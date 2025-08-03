«Бесценно»: в Армении подсчитали эффект от концерта Дженнифер Лопес

Организация концерта американской звезды Дженнифер Лопес в Ереване, на который правительство Армении выделило 7 млн долларов, полностью оправдана с экономической и имиджевой точки зрения. Об этом заявил вице-мэр столицы Армен Памбухчян, отвечая на вопросы о целесообразности таких расходов, сообщает РБК .

По расчетам властей, 15 000 зрителей потратят в среднем по 500 долларов на билеты, отели, питание и развлечения. Это даст 7,5 млн долларов прямых вливаний в экономику — больше, чем затраты на сам концерт.

«15 000 × 500 = 7 500 000. Не говоря об имидже и узнаваемости для мировой общественности, что бесценно», — отметил Памбухчян.

Певица прибыла в столицу Армении после концерта в Астане (Казахстан). Ее разместили в люксе-пещере с сауной и частным кинотеатром. Шоу пройдет 3 августа на Республиканском стадионе в рамках тура «Up All Night».

Ранее Лопес планировала дать концерт в Москве.