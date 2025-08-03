США откладывают новые санкции против России до осени

Сенат США не успеет рассмотреть антироссийские санкции до летних каникул
Политика

Конгресс США не успеет принять до конца лета новый пакет санкций против России, включающий беспрецедентные меры против третьих стран, сотрудничающих с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hill.

Сенаторы-республиканцы покидают Вашингтон на августовские каникулы, оставив решение по ужесточению ограничений на усмотрение президента США Дональда Трампа, указано в публикации.

Двухпартийный законопроект, предусматривающий, в частности, 500% пошлины на импорт из стран, закупающих российские энергоносители, был внесен еще в апреле. Однако теперь, как отмечает издание, «ястребы» вынуждены отложить голосование до сентября, передав инициативу администрации президента.

Ранее Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100%-ные пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что принятие законопроекта ударит в первую очередь по экономике США, а также подорвет стратегические интересы страны. Демократы, в свою очередь, сомневаются, что Трамп воспользуется предоставленными полномочиями в полной мере.