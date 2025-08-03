США откладывают новые санкции против России до осени

Конгресс США не успеет принять до конца лета новый пакет санкций против России, включающий беспрецедентные меры против третьих стран, сотрудничающих с Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hill.

Сенаторы-республиканцы покидают Вашингтон на августовские каникулы, оставив решение по ужесточению ограничений на усмотрение президента США Дональда Трампа, указано в публикации.

Двухпартийный законопроект, предусматривающий, в частности, 500% пошлины на импорт из стран, закупающих российские энергоносители, был внесен еще в апреле. Однако теперь, как отмечает издание, «ястребы» вынуждены отложить голосование до сентября, передав инициативу администрации президента.

Ранее Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100%-ные пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что принятие законопроекта ударит в первую очередь по экономике США, а также подорвет стратегические интересы страны. Демократы, в свою очередь, сомневаются, что Трамп воспользуется предоставленными полномочиями в полной мере.