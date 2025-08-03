ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Воронеж

о данным очевидцев, на окраинах города было слышно от 10 и более хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. Местные жители сообщают, что беспилотники летели на крайне низкой высоте, а звуки работы противовоздушной обороны разносились по разным районам города.

Аналогичные сообщения поступают из пригорода — села Новая Усмань, где также фиксировались взрывы.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует. Силы ПВО продолжают работать по воздушным целям.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении 41 украинского БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и акваторией Черного моря.