Российские ПВО сбили 41 украинский дрон

Беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России и акваторию Черного моря

Российские силы ПВО в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 41 воздушную цель, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наиболее интенсивные атаки фиксировались над Белгородской областью, где было сбито 19 БПЛА.

Над акваторией Черного моря, находящейся в зоне ответственности Черноморского флота, перехвачено 9 дронов.

В небе над Воронежской областью силы ПВО ликвидировали 8 беспилотников, над Курской областью — 3, а над Брянской областью — 2 аппарата.