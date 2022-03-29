РИАМО - 29 мар. По данным на 9:00, высота снежного покрова в столице и Подмосковье достигает 17 см. Прирост обеспечил снегопад, прошедший в понедельник, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«На 9:00 в Москве снега от 8 до 17 см», - рассказал синоптик.

Он уточнил, что высота снега в Подмосковье варьируется от 1 до 4 см на юге, в центральной и северной части покров достигает 10-15 см.

«Больше всего в Новом Иерусалиме - 15 см», - отметил синоптик.

За понедельник в столице и Подмосковье выпало более трети месячной нормы осадков. По климатическим характеристикам март в регионе соответствует зимнему месяцу. Снегопад и морозы сохранятся до конца текущей недели.

Жители Подмосковья стали свидетелями необычного природного явления>>