РИАМО - 29 мар. За первый день текущей недели в столице и Подмосковье выпало более трети месячной нормы осадков. Норма марта составляет 34 мм осадков, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«(По данным на 21:00 - ред.) за вчерашний день выпало больше всего в Пушкине - 13 мм. 10 мм в Клину. В Москве 6 мм. На остальной территории от 1 до 4 мм», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по климатическим характеристикам март в регионе соответствует зимнему месяцу.

Зимняя погода сохранится в столице и Подмосковье до конца недели. Регион находится под влиянием атлантического циклона. В выходные ожидается небольшое повышение температуры и новый снегопад.

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