РИАМО - 29 мар. Сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты юридической службы ВС РФ. А на Руси с 29 марта пересаживались на летний транспорт.

День военных юристов

В 2006 году указом президента был установлен профессиональный праздник военных юристов – День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. К военным юристам относят тех, кто при соответствующем образовании работает в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции или преподает в профильных вузах.

Сама военно-юридическая школа появилась в России в начала XVIII века. Считается, что начало обучению таких специалистов положил Петр I. Основная их задача состояла не только в том, чтобы знать законы и уставы, но и уметь правильно их толковать и применять.

Сегодня военные юристы продолжают разбирать правовые вопросы в структурах Вооруженных сил России.

Тележный день

По народному календарю 29 марта чтили память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке. Этот день следовало посвятить телеге – ее нужно было осмотреть, укрепить и приладить оглобли.

Причина в том, что на Савина полностью разрушался санный путь и пора было переходить на летний транспорт. Были и погодные приметы, связанные с этим днем. Так, считалось, что если в Тележный день тепло, то и вся весна будет теплой.

Начало работы над «Анной Карениной»

сайт Мэра Москвы

29 марта 1873 года Лев Толстой приступил к написанию романа «Анна Каренина». Его сын Сергей вспоминал, что утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина, где прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу…».

Писатель впечатлился слогом Пушкина и уже к вечеру принес жене рукописный лист, где была известная фраза «Все смешалось в доме Облонских». В последствии эта фраза стала второй в романе.

Идею романа о «грешнице» Толстой обдумывал давно и в апреле 1977 года закончил произведение. Публиковалось оно в журнале «Русский вестник». Ежемесячных отрывков ждали все читающие люди.

Теракты в московском метро 2010 года

29 марта сохранилось в истории России и из-за трагических событий, произошедших в 2010 году в Москве. С интервалом менее часа на станции метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло 2 мощных взрыва.

В 07:57 на станции «Лубянка» взрыв прогремел во втором вагоне поезда, следовавшего от станции «Улица Подбельского» к «Юго-Западной». В 08:36 на «Парке культуры» трагедия произошла в третьем вагоне состава, следовавшего в обратном направлении, в этот момент пассажиры уже выходили из вагона.

В результате взрывов, устроенных террористками-смертницами, погиб 41 человек, еще 88 были госпитализированы с ранениями. Ответственность за взрывы взяло на себя преступное сообщество «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Именины

29 марта именины отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.​