В Краснодаре каршеринг столкнулся с троллейбусом, который отлетел в столб
Фото - © ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В 12 часов дня в четверг, 1 мая, водитель на каршеринге при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского в Краснодаре не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
До аварии троллейбус № 12 двигался со стороны Карасунской набережной. После ДТП троллейбус врезался в столб.
В результате дорожной аварии в больницу доставлены четыре человека, это водители, кондуктор и пассажир иномарки.
Ранее на проспекте Маршала Жукова в Москве машина перевернулась после ДТП.