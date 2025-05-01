В Краснодаре каршеринг столкнулся с троллейбусом, который отлетел в столб Происшествия сегодня в 17:08 Фото - © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В 12 часов дня в четверг, 1 мая, водитель на каршеринге при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского в Краснодаре не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

До аварии троллейбус № 12 двигался со стороны Карасунской набережной. После ДТП троллейбус врезался в столб. В результате дорожной аварии в больницу доставлены четыре человека, это водители, кондуктор и пассажир иномарки. Ранее на проспекте Маршала Жукова в Москве машина перевернулась после ДТП.