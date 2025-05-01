«Единая Россия» поздравила трудовые династии и коллективы Подмосковья с 1 Мая

Депутаты «Единой России», партактив и сторонники в праздник Весны и Труда провели торжественные мероприятия, посвященные чествованию трудовых династий и ветеранов труда, внесших значительный вклад в развитие Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального отделения фракции.

В честь праздника единороссы посетили предприятия и организации, пообщались с сотрудниками и их семьями, выразив благодарность за их неустанный труд и преданность делу.

«В этот день мы чествуем людей разных профессий — всех, кто работает ради общего блага. Промышленность, сельское хозяйство, культура, медицина, образование, спорт, наука — в этих и других сферах много ярких достижений, которыми мы гордимся», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время наиболее тяжелый труд у участников СВО. Для приближения Победы неравнодушные жители региона научились плести сети, делать окопные свечи, шить вещи и др.

Кроме того, Игорь Брынцалов пожелал трудящимся весеннего вдохновения и сил на новые свершения.

Так, депутат Госдумы Александр Толмачев совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Щелково Филиппом Черновым встретился с трудовой династией педагогов-воспитателей. Во главе династии стоит Татьяна Крючкова, посвятившая свою жизнь педагогической деятельности. Она воспитала дочь, внучку и невестку — педагогов детского сада при Медвежье-Озерской школе № 19. Семья имеет общий стаж 106 лет и отмечена грамотами от министерства образования и главы округа.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Депутат Мособлдумы Александр Легков встретился с заведующей отделением социальной реабилитации в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа Мариной Мосяковой. Марина Юрьевна — ветеран труда, долгие годы руководит отделением и активно участвует в проектах «Единой России». Легков поблагодарил ее за многолетний труд, вручил подарки и благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и участие в программе «Успех V единстве поколений».

Исполнительный секретарь ленинского отделения партии «Единая Россия» Владимир Каширин поздравил трудовые династии округа, чей многолетний самоотверженный труд стал примером профессионализма и верности делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда, а также рассказал о трудовой династии Бобровник (Кругликовых) из Мытищ.

«1 мая — повод вспомнить тех, кто посвящает свою жизнь любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей немало», — отметил Воробьев.