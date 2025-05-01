Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Весны и Труда

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда, а также рассказал о трудовой династии Бобровник (Кругликовых) из Мытищ.

«1 мая — повод вспомнить тех, кто посвящает свою жизнь любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей немало», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в их числе семья Бобровников (Кругликовых) из Мытищ, которые трудятся на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи уже 290 лет. Основатели династии — братья Алексей и Василий Кругликовы, которые прошли путь от живописцев до основателей фабрики.

По словам главы региона, сегодня традиции продолжает Алла Бобровник, являющаяся живописцем в четвертом поколении. С детства наблюдая за родственниками, она выбрала живопись. Выбор ее профессии был очевиден.

Федоскинская фабрика — бренд Подмосковья. Расписанные здесь шкатулки известны далеко за пределами региона. На них оживают сказочные сюжеты, а для работы используются сусальное золото и перламутр. Процесс росписи очень трудоемкий — на одну шкатулку может уйти от 3 до 6 месяцев. При этом мастера не делают предварительных набросков — любая ошибка недопустима.

«Спасибо семье Бобровник (Кругликовых) за сохранение уникального промысла. Желаю каждому найти свое дело и трудиться с удовольствием. С праздником!», — заключил Воробьев.