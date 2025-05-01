Жуковский принял участие в «Библионочи-2025»

Более 200 человек приняло участие во Всероссийской акции «Библионочь — 2025», прошедшей в наукограде Жуковский, которая прошла в Жуковском 26 апреля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа акции была разнообразной, насыщенной и полезной. В библиотеках города прошло около 20 активностей для горожан всех возрастов.

В Центральной городской библиотеке весь день можно было любоваться картинами художницы Тамары Харченко «Цветы Победителю», посвященной юбилею Победы, смотреть и обсуждать военные фильмы, делиться воспоминаниями о своих родственниках — участниках войны и трудового фронта.

В библиотеке № 2 прошел концерт гитариста Дмитрия Шелдовского «В кругу друзей» и мастер-класс «Пасхальный сувенир». Кстати, в 1945 году Пасху православные христиане отмечали 6 мая. Многие видят в Дне Победы божественное проведение.

Посетители детской библиотеки № 4 посетили книжно-иллюстрированную выставку «Нет в России семьи такой, где не памятен был герой», посмотрели фильмы, посвященные детям — героям войны, и продемонстрировали свои знания, разгадав кроссворд «Свои Герои».

Центральным мероприятием в библиотеке № 5 в рамках «Библионочи — 2025» стала литературно-краеведческая беседа, посвященная творчеству писателя Юрия Ильинского, который создал произведения, посвященные ученикам школы № 25 п. Ильинский, погибших в годы войны. Кроме того, в библиотеке прошел мастер-класс по рисованию гуашью «Победная весна 45-го» и беседа с читателями о книгах, посвященных Великой Отечественной войне.

В библиотеке № 8 прошла своеобразная перекличка поколений защитников Отечества. Здесь прошел творческий вечер поэтессы, матери погибшего воина в специальной военной операции Натальи Гончаровой. Большая часть ее стихотворений посвящена тем, кто в наши дни борется с врагом в зоне СВО. После поэтической встречи все участники посмотрели спектакль «Звездопад» по пьесе Владимира Каменева, посвященный узникам фашистских концлагерей.

Для юных читателей Центральной детской библиотеки был показан кукольный спектакль «Солдатская сказка». Также посетители библиотеки посмотрели выставку работ учащихся художественного отделения Жуковской детской школы искусств № 2 «Война. Победа. Память» и приняли участие в игровой программе «Путь-дорожка фронтовая».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев. 07.12.23