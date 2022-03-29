РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. Жители Королева стали свидетелями необычного природного явления, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.
28 марта около 22:00 в Королеве вместе со снегопадом жители наблюдали гром и молнию.
В Подмосковье и Москве 26 марта прогремели первые весенние грозы, их принес активный холодный атмосферный фронт. 28 марта жители Королева снова наблюдали это необычное природное явление.
По данным Гидрометцентра, в столице и в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 30 марта.
Плохая погода сохранится до конца текущей недели, с пятницы по воскресенье прогнозируются обильные осадки.
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