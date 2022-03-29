РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. Жители Королева стали свидетелями необычного природного явления, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

28 марта около 22:00 в Королеве вместе со снегопадом жители наблюдали гром и молнию.

«Сначала мне показалось, что снег упал с крыши, потом грохот повторился и сверкнула молния. Я стала наблюдать, это повторилось, довольно странно наблюдать молнию в снегопад», - сказала собеседница агентства.

В Подмосковье и Москве 26 марта прогремели первые весенние грозы, их принес активный холодный атмосферный фронт. 28 марта жители Королева снова наблюдали это необычное природное явление.

По данным Гидрометцентра, в столице и в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено образование гололедицы. Предупреждение действует до 13:30 30 марта.

Плохая погода сохранится до конца текущей недели, с пятницы по воскресенье прогнозируются обильные осадки.