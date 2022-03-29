РИАМО - 29 мар. В столице и Подмосковье из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 07:00 31 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До 21:00 29 марта также действует предупреждение о сильном ветра с порывами до 15-17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

29 марта в Москве и области ожидается снегопад и морозы. Воздух в дневные часы прогреется только до 2 градусов. Зимняя погода будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 12-15 м/с.