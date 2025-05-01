Синьковские футболисты принесли Дмитровскому округу серебро Единой школьной лиги

В Щелкове завершился турнир по футзалу в рамках Единой школьной лиги Московской области, где команда из Дмитровского округа показала яркую игру и заняла второе место. Это уже вторая медаль округа в престижных соревнованиях, инициированных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В «Финале четырех» встретились сильнейшие команды из Дмитрова, Подольска, Балашихи и Ступино. В полуфинале дмитровчане уверенно обыграли соперников из Ступино со счетом 4:2. Главными героями матча стали Евгений Попырин и Никита Малютин, оформивший хет-трик. В решающем матче команда Синьковской школы № 1 уступила подольчанам (1:5), но показала характер — единственный гол забил Александр Карманов, который также был признан лучшим игроком финала в составе дмитровской команды.

Награды победителям и призерам вручили звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев и Александр Верижников.

«Мы гордимся нашими ребятами! Эта серебряная медаль — результат упорного труда, командного духа и поддержки тренеров. Уверен, что такие победы вдохновляют всех юных спортсменов округа на новые достижения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Соревнования Единой школьной лиги проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Министерства образования Московской области, способствуя развитию детско-юношеского спорта в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.