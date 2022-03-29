РИАМО - 29 мар. В Подмосковье на трассе М-9 «Балтия» произошло 4 ДТП. В результате столкновения 16 автомобилей никто не пострадал, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Произошло 4 ДТП по 4 единице в каждом. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе. ​

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за образовавшейся на дорогах гололедицы, что может приводить к дорожным авариям.

Ране региональный Минтранс рекомендовал автомобилистам не торопиться менять зимнюю резину на летнюю из-за похолодания. Им также напомнили о необходимости соблюдать правила и осторожность.

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