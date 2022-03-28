РИАМО - 28 мар. В столице на Киевском шоссе было зарегистрировано 7 дорожных аварий. В них столкнулись 19 автомобилей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Аварии произошли на участке от 33 до 30 км Киевского шоссе при движении в сторону центра.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП. Поврежденные автомобили переместили с проезжей части, благодаря чему удалось избежать перекрытия движения автотранспорта на трассе.

Автомобилистов призывают не торопиться со сменой шин. Кроме того, водителям следует сохранять увеличенную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

В городе до конца дня сохранятся осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. На дорогах столицы возможно образование гололедицы, которая сохранится и на следующий день.

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