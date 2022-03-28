РИАМО - 28 мар. На 57 км МКАД загорелся автомобиль. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Инцидент произошел на внутренней стороне трассы в районе Молодогвардейской улицы.

Автомобильное движение на участке затруднено, автомобилистов просят искать пути объезда. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

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