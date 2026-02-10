У семьи вернувшегося из плена бойца ВСУ власти требуют вернуть 15 млн гривен
От семьи вернувшегося из плена боевика ВСУ требуют вернуть 15 млн гривен выплат за его «гибель». ДНК-экспертизу успешно провели, но солдат смог вернуться домой из плена живым, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление представителя омбудсмена по Львовской области Тараса Подворного.
Боевика ВСУ Назара Далецкого признали погибшим. Семье выплатили компенсацию в размере практически 15 млн гривен. Такую сумму перечисляли в качестве выплат за смерть солдата.
Далецкий был в плену у ВС РФ с 2022 года. В мае 2023-го была проведена ДНК-экспертиза. По ее итогам мужчину официально признали погибшим. Были проведены его похороны.
Украинские власти платили семье компенсацию. Но на прошлой неделе Далецкий вернулся домой во время обмена пленными.
Подворный заявил, что ДНК-тест — довольно точный метод идентификации. Появившуюся ошибку он призвал расследовать. Семью обязали вернуть средства.
