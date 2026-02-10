сегодня в 22:54

У семьи вернувшегося из плена бойца ВСУ власти требуют вернуть 15 млн гривен

От семьи вернувшегося из плена боевика ВСУ требуют вернуть 15 млн гривен выплат за его «гибель». ДНК-экспертизу успешно провели, но солдат смог вернуться домой из плена живым, сообщает « Царьград » со ссылкой на заявление представителя омбудсмена по Львовской области Тараса Подворного.

Боевика ВСУ Назара Далецкого признали погибшим. Семье выплатили компенсацию в размере практически 15 млн гривен. Такую сумму перечисляли в качестве выплат за смерть солдата.

Далецкий был в плену у ВС РФ с 2022 года. В мае 2023-го была проведена ДНК-экспертиза. По ее итогам мужчину официально признали погибшим. Были проведены его похороны.

Украинские власти платили семье компенсацию. Но на прошлой неделе Далецкий вернулся домой во время обмена пленными.

Подворный заявил, что ДНК-тест — довольно точный метод идентификации. Появившуюся ошибку он призвал расследовать. Семью обязали вернуть средства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.