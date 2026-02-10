Эксперт Марочко: США дистанцируются от Украины, потому что она проигрывает

Соединенные Штаты начали дистанцироваться от украинского конфликта. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что это происходит, поскольку Киев проигрывает, и США не хотят делить с ним поражение.

«Они дистанцируются сейчас всячески, потому что понимают, что Украина проигрывает. Поверьте, если бы Украина выигрывала, они бы не дистанцировались, они бы прекрасно точно так же поступали, как это делали ранее в самом начале специальной военной операции», — рассказал Марочко в эфире радио Sputnik.

Касательно гарантий безопасности — существует Коалиция желающих. Ее участники заявляли, что, как только будет закончен конфликт, войска НАТО отправятся на Украину для «соблюдения гарантий безопасности», отметил военный эксперт.

СВО началась, чтобы западных стран не было на Украине. В оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики уже возводили полноценную военную базу НАТО, добавил Марочко.

РФ не допустит, чтобы на Украину прилетели европейцы. При этом западные страны обсуждают, чтобы поучаствовать во всем этом процессе, заключил военный эксперт.

