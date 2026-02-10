Стал известен главный враг женских сердец

Стресс — основной враг сердец россиянок. Из-за неприятных эмоций они раньше стареют, рассказала HuffPost кардиохирург и эксперт в истории медицины Сандра Эйфер, сообщает « Царьград ».

На работу сердца оказывает влияние давление из-за необходимости соответствовать ожиданиям на работе и семье. Также это ухудшает работу мозга и гормональный фон. Подобным проблемам подвержены именно женщины.

У девушек есть некоторые биологические преимущества — две Х-хромосомы. Также они обладают более устойчивыми клеточными структурами. Тем не менее, организм представительниц слабого пола сильнее реагирует на стресс. Из-за этого происходят скачки давления и пульса.

Генетика, как считает Эйфер, влияет на состояние здоровья и долголетия только на 30-40%. С 45 лет, когда уменьшается защитная роль гормона эстрогена, последствия появившегося стресса начинают ярко проявляться.

Эйфер порекомендовала женщинам вести здоровый образ жизни. Также важно следить за уровнем стресса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.