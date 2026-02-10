Работодателей могут оштрафовать за невыплату премии в России

Работодателям, не выплатившим своевременно премии работникам, могут выписать штраф на сумму до 50 тыс. рублей. Когда могут принять такие меры, « Вечерней Москве » рассказала эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.

Она отметила, что работодатель должен по закону заплатить сотруднику премию, если это указано во внутреннем локальном акте. Если там прописано, что такие бонусы считаются составной частью зарплаты сотрудника и нужны для стимуляции его работы, то ее обязаны перечислить, отметила Яковлева.

Еще премию могут выдавать за достижение конкретных результатов на работе. Если показатели оказались превышены, то работнику необходимо выдать премию.

Когда работодатель игнорирует такие условия договора, на него могут наложить штраф. Работник может обратиться за помощью в государственную инспекцию труда или суд. Если премия не была выплачена, работодателя могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

