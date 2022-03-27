РИАМО - 27 мар. В районе дома №7 на Беговой улице в столице (внешняя сторона Третьего транспортного кольца) произошла дорожная авария с участием двух машин, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В результате ДТП оба автомобиля выехали на тротуар. На месте аварии работают оперативные службы мегаполиса.

Движение транспорта в сторону Звенигородского шоссе возможно по трем полосам трассы из четырех.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью почти 3 км.