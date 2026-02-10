В санкционные списки ЕС включат военных, бизнесменов, деятелей культуры и спорта

Российских военных, бизнесменов, деятелей культуры и спорта включат в готовящийся 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебные документы.

Так, ограничения затронут 11 структур и двух бизнесменов, которые связаны с производством беспилотников для России. Еще в санкционные списки попадут начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев и его заместитель генерал-майор Андрей Марченко.

Также Евросоюз может расширить «черный список» на 9 компаний из ОАЭ и 3 из Китая, обвиненных в содействии российским танкерам. Планируется добавить еще 42 танкера, что увеличит общее количество санкционированных судов до 648. Европейским компаниям запретят финансовые операции с портами Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

Кроме того, под санкции могут попасть 29 физлиц из сферы спорта и культуры, в том числе президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и др.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом масштабном пакете санкций против России, который будет уже 20-м по счету. Он затронет обслуживание перевозок российской нефти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.