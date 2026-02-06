Евросоюз введет новый масштабный пакет санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом масштабном пакете санкций против России, который будет уже 20-м по счету. Он затронет обслуживание перевозок российской нефти, сообщает ТАСС .

По словам фон дер Ляйен, ЕК намерена ввести полный запрет на обслуживание перевозок нефти из РФ, который будет осуществляться при взаимодействии «группы семи». Ограничения также будут включать 43 танкера, перевозящих нефть.

Под санкции попадут 20 региональных банков России, введут запрет на поставки товаров на 360 млн евро в год, закупки металлов, минералов и редкоземельных элементов на 570 млн в год и экспорт аппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в РФ.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона заготовлен «крупнейший» пакет антироссийских санкций, введение которых будет зависеть от хода переговоров по урегулированию украинского конфликта.

