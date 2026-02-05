В США пригрозили России крупнейшим пакетом санкций

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона заготовлен «крупнейший» пакет антироссийских санкций, введение которых будет зависеть от хода переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает «Газета.Ru» .

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — сказал глава американского Минфина в интервью агентству Reuters.

Бессент добавил, что власти США могут усилить давление на Москву новыми ограничениями, в том числе против российского теневого флота.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российскую нефть запрещают покупать всем. По словам главы МИД РФ, российскую нефть заменят американская нефть и американский СПГ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.