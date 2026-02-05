В эксклюзивном интервью телеканалу RT министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российскую нефть запрещают покупать всем.

«Сейчас вслед за Венесуэлой… Индии запрещают покупать российскую нефть, но ее всем запрещают покупать… И везде говорится: российскую нефть заменят американская нефть и американский СПГ. Совсем недавно был принят документ по Кубе», — отметил глава МИД РФ.

Он также упомянул, что после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, российская сторона надеялась на организацию американской стороной конференции для обсуждения достигнутых соглашений, однако вместо этого последовало введение жестких санкций против «Лукойла» и «Роснефти».

Ранее Лавров заявил, что с достижением мира на Украине политической карьере Зеленского придет конец.

