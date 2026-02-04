Лавров заявил, что карьера Зеленского в политике завершится с наступлением мира

В преддверии Дня дипломатического работника министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT высказал мнение, что достижение мира на Украине положит конец политической карьере Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что ему неизвестно, какие предложения будут выдвинуты российской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Однако Лавров добавил, что если речь пойдет о «гарантиях безопасности», о которых рассуждает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, то Зеленский не будет заинтересован в каком-либо мирном исходе.

«Любой мир, маломальски честный и понятный, будет означать конец его политической карьеры, а может быть, и не только политической карьеры», — заявил глава МИД в беседе с Риком Санчесом.

