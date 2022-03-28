В ГБУЗ МО МОНИИАГ недавно поступило новое высокотехнологичное оборудование, которое уже успешно показало себя в деле. Вместе со специалистами корреспонденты РИАМО посетили отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и неонатологии. Как симбиоз профессиональных врачей и технологичной медицинской техники помогает женщинам и детям с самыми сложными диагнозами, читайте в материале РИАМО.

История и опыт

Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии начал работу как родовспомогательное учреждение в 1867 году. Статус института учреждение носит с 1929 года.

По мнению директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Василия Петрухина, то, чем может особенно гордиться учреждение, – это его сотрудники. В коллективе трудится около полусотни человек, работающих 35 и более лет непрерывно. Отдельное внимание уделяется преемственности и обучению молодых кадров. Причем обучение вышло далеко за рамки самого института. К примеру, отделение неонатологии проводит ежемесячные обучающие циклы семинаров для всех неонатологов области, а на регулярных международных конгрессах по видеосвязи за операциями в режиме реального времени наблюдают несколько сотен зарубежных специалистов, перенимая опыт и обучаясь авторским методикам.

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Модернизация операционных

Среди тех, кто ведет активную преподавательскую деятельность – руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром, доктор медицинских наук, профессор Александр Попов. Действующий хирург проводит операции в том числе и с роботом-ассистентом da Vinci. Именно в отделение, которое возглавляет доктор, и поступила новая техника, по его словам, обогатившая операционные. Это три эндоскопических стойки для гинекологических операций общей стоимостью более 65 миллионов рублей.

«В рамках проекта по модернизации операционных мы получи три линии оборудования: улучшающие визуализацию видеосистемы с 4К и 3D, а также новую систему, позволяющую использовать методику флюоресценции в операциях. Теперь мы можем говорить об ультратонкой хирургии», – рассказывает Александр Попов.

Новая техника позволяет более эффективно проводить операции по удалению миомы матки, эндометриоза, коррекции пролапса, процедуры при онкологических заболеваниях матки и придатков, также оборудование повышает производительность работы хирурга и способствует сокращению продолжительности манипуляций. В среднем в отделении проводится от 14 до 18 больших операций в день в четырех операционных, а в год их число превышает 3,5 тысячи.

«Для меня стало открытием, насколько проще проводить операцию в 3D-формате, в отличие от 2D. Надев специальные очки, можно работать с трехплоскостной анатомией, что гораздо лучше и удобнее», – делится впечатлениями доктор.

Все роботические операции – дорогостоящие, только расходные материалы стоят больше 150 тысяч рублей. Но подавляющему большинству пациентов помощь оказывается в рамках программы ОМС.

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Обучение и кадры

Вместе с новыми технологиями меняется и система обучения врачей. Теперь часть из них присутствует в операционной очно, а другие наблюдают за трансляцией на экране онлайн, имея возможность при этом общаться с главным хирургом. Кроме того, в институте есть около 15 курсов повышения квалификации по разным темам.

Всего в МОНИИАГ работают около 800 человек медицинского персонала. Среди них множество профессоров с большим авторитетов, практически каждый заведующий отделением – доктор наук.

«У нас нет проблем с кадрами. Специалисты – уникальные и работают с исключительными случаями. К нам направляют из крупнейших столичных и иногородних больниц, и мы помогаем. Более того, наши врачи стараются максимально сохранять внутренние органы, не удаляя их», – рассказывает директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Василий Петрухин.

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Оборудование, помогающее новорожденным

В институте работает большое число узкопрофильных специалистов, которые в любой момент готовы следить за состоянием пациента. Работа в конгрессе ведется в отделении неонатологии: неонатологии работают с акушерами еще на стадии беременности пациентки, что позволяет внимательнее следить за состоянием плода.

Поскольку в МОНИИАГ обращаются женщины, имеющие осложнения при беременности, больше половины новорожденных относятся к группе высокого риска по развитию и нуждаются в мониторинге и диагностике. Около трети из них проводится интенсивное лечение. В состав отделения неонатологии входит отделение реанимации, интенсивной терапии и патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделение физиологии, куда ребенка переводят после стабилизации состояния.

«Высокотехнологичные методы лечения и выхаживания требуют современного оборудования. Именно поэтому так важно, что в нашем отделении появились шесть реанимационных столов, три из которых оборудованы системой ИВЛ, а также два инкубатора-трансформера для новорожденных», – сообщает врио руководителя отделения неонатологии, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук Ирина Бочарова.

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В отделении интенсивной терапии за новорожденными ведется постоянный контроль, и тому помогает техника. Врачи и медсестры следят с помощью мониторов за тем, чтобы они находились в комфортных условиях: нормальной температуре и оптимальной влажности, тишине и темноте.

Рядом с входом в палату стоит специальное кресло, в котором мама может пообщаться с ребенком, покормить грудью.

Самый маленький вес ребенка, который был в палате, – 490 граммов, он родился недоношенным в гестационном возрасте 25 недель.

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«Инкубаторы-трансформеры Atom Dual Incu очень комфортны для маленьких пациентов любого гестационного возраста массой тела менее 1000 граммов. Можно открыть инкубатор, и он продолжит поддерживать необходимую температуру. Кроме того, его устройство таково, что он позволяет обеззараживать внутреннюю среду, а благодаря блоку питания инкубатор можно перемещать», – говорит заведующая отделением реанимации новорожденных Ольга Сафронова.

Среди оборудования, поступившего по программе «Здравоохранение Подмосковья», есть и портативный аппарат ультразвукового исследования. По словам врача ультразвуковой диагностики Николая Башакина, новая техника обладает широким функционалом и превосходит предшественников. Особенно врач отметил возможность проведения с его помощью кардиологических исследований, поскольку нередки случаи сердечных заболеваний у новорожденных.

МОНИИАГ удостаивается наград различных уровней, но, по признанию врачей, главное для них – обеспечение возможности рожать, когда это кажется невозможным, выхаживать недоношенных детей, а после получать фотографии их, уже повзрослевших, проводить операции и уже на следующий день отправлять пациентов домой на своих ногах. Каждая история пациента – это уникальная история болезни и ее лечения. Многие из этих историй ложатся в основу научный статей и докторских работ. Ведь институт – это гораздо большее, чем просто больница.

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