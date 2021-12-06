7 декабря 2021 года в рамках Года науки и технологий и Российской недели здравоохранения в ЦВК «Экспоцентр» пройдет Междисциплинарный форум «Медицина молодая». О целях форума, о самых актуальных направлениях медицины РИАМО рассказал Омельяновский Виталий Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» министерства здравоохранения РФ, клинический фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, председатель экспертного совета по здравоохранению при комитете по социальной политике Совета Федерации.

Организаторами форума выступили Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Как отметила сопредседатель оргкомитета форума, президент международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва, «площадка форума поможет новому поколению ученых и специалистов включиться в большие научные команды».

— Виталий Владимирович, как вы думаете, какие направления медицины сегодня наиболее значимы, какие из них стоит развивать прежде всего?

— Персонализация и цифровизация — два ключевых тренда, которые определяют развитие современной медицины и системы здравоохранения. Углубление знаний в области биомедицины, развитие регенеративной медицины приводит к появлению инновационных генных и клеточных технологий, которые открывают новые возможности для излечения и предотвращения развития ранее неизлечимых заболеваний.

Развитие цифровых технологий трансформирует форматы оказания медицинской помощи, взаимодействия с пациентом и позволяет вести мониторинг здоровья людей. Так, телемедицина определяет новый формат взаимодействия между пациентом и врачом и между медицинскими организациями, сбор и анализ данных реальной клинической практики помогает определить реальную клиническую эффективность и безопасность медицинской технологии.

Искусственный интеллект, одна из наиболее востребованных технологий, активно используется при биодиагностике — поиске паттернов, характерных для заболеваний, и разработке лекарственных препаратов. Пандемия COVID-19 стала не только новым вызовом для медицины и здравоохранения, но и дала импульс для интенсивного развития цифровизации, поиска новых технологий для борьбы с инфекционными угрозами.

— 7 декабря пройдет Междисциплинарный форум «Медицина молодая». В чем цель этого форума? Чем он принципиально отличается от других мероприятий в отрасли?

— Развитие науки — один из национальных приоритетов России. Будущее медицины — не только технологии, но и люди, их создающие, и формирование кадрового потенциала — один из ключевых драйверов развития медицины.

Форум «Медицина молодая» — одно из основных мероприятий Года науки и технологий в области медицины и объединяет лучших молодых ученых и врачей для обсуждения перспектив развития медицинской науки, цифровизации, формирования научно-производственной среды для разработки новых решений, международного и межрегионального сотрудничества, а также решения вопросов поддержки развития медицины.

— Насколько перспективно сейчас заниматься биомедицинскими технологиями?

— Биотехнологии — одно из наиболее активно развивающихся направлений в современной науке. Если мы посмотрим на историю развития медицины за последние 100 лет, то увидим, что именно с биомедицинскими технологиями связаны значительные прорывы в лечении многих заболеваний — в частности, начало и развитие производства генно-инженерного инсулина для лечения сахарного диабета, создание вакцин для профилактики инфекционных заболеваний, антибиотиков для профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями. Это те технологии, без которых современное общество трудно представить.

Сегодня прогресс в развитии биомедицины открывает перспективы для излечения целого ряда заболеваний, которые ранее не поддавались лечению, — орфанных, онкологических и онкогематологических. Безусловно, за этими технологиями будущее.

— Какие разработки и достижения последних лет в области медицины вы можете отметить?

— Важно отметить прогресс в лечении заболеваний, связанный с появлением генных и клеточных препаратов. Это одно из многообещающих достижений современной медицины. Эти технологии относятся к принципиально новым, передовым методам лечения (advanced therapy). Это таргетные препараты, и успех их применения зависит от правильной диагностики, поэтому также важно отметить и развитие молекулярно-генетической диагностики заболеваний.

Но появление инновационных терапевтических и диагностических технологий приводит к возникновению вопросов об их доступности для пациентов. В России нужно создать специальные условия для ускорения внедрения инноваций в клиническую практику и систему государственного финансирования.

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— В пандемию здравоохранение сфокусировалось на спасении больных COVID-19. Стало ли остальным гражданам сложнее получить медицинскую помощь? Привело ли это к росту популярности телемедицины?

— Система здравоохранения в кратчайшие сроки адаптировалась под новые условия, чтобы граждане, не затронутые COVID-19, могли получать качественную и эффективную медицинскую помощь. Пандемия не затронула процесс регистрации новых препаратов, завершен процесс централизации закупок лекарственных препаратов, на законодательном уровне разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарственными препаратами, активно развивается система электронного рецепта, начал работу фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра». Отмечается значительный рост спроса на телемедицинские услуги, но для безопасного и эффективного внедрения телемедицины в России необходима более глубокая проработка законодательной базы в этой сфере.

— Можно ли сказать, что за телемедициной будущее? В чем ее плюсы и минусы?

— Пандемия привела к развитию телемедицины, при этом с помощью телекоммуникационных технологий стало возможным общение не только в формате «врач-пациент», но и в формате «врач-врач». Активному внедрению телемедицины в систему оказания медицинской помощи способствовало включение телемедицинских услуг в систему ОМС. Но для дальнейшего развития телемедицины нужно усовершенствовать законодательство.

— Как пандемию переживают больные редкими заболеваниями? Сказалась ли ситуация с COVID-19 на доступности качественных препаратов для них?

— Создание фонда «Круг добра» — колоссальный шаг, способствующий совершенствованию оказания лекарственной помощи детям с орфанными заболеваниями. Задача фонда — обеспечение детей препаратами для лечения орфанных заболеваний, покупку которых сейчас не финансируют или финансируют недостаточно, а это более 40 заболеваний.

Сегодня в России некоторые препараты для лечения орфанных заболеваний, не входящие в перечень жизненно необходимых, стоят гораздо больше, чем в других странах. Для обеспечения доступности этих лекарств и эффективности расходования бюджетных средств необходимо вести переговоры с производителями для снижения цены закупки.

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