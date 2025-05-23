В Ельце введены временные ограничения мобильной связи из-за атак ВСУ

Над Ельцом были подавлены вражеские БПЛА, обломки которых упали в промышленной зоне, спровоцировав возгорание. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Противник продолжает атаковать беспилотниками. Наши системы ПВО и авиация ведут активное противодействие, предупредил глава региона, призвав жителей не подходить к окнам.

Для повышения эффективности работы систем защиты в городе временно ограничена работа мобильного интернета. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация персонала с предприятий промзоны.

Точное количество сбитых дронов и масштабы повреждений уточняются.

Ранее ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Москву.