Экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков дронов под Москвой
Собянин: ПВО перехватила шесть дронов на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки беспилотников на столицу ночью в пятницу.
Системы ПВО Министерства обороны сбили шесть воздушных целей, летевших в направлении города.
«На местах падения обломков работают аварийные службы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет.
Звуки взрывов были слышны в Наро-Фоминском, Истринском, Коломенском округах Московской области и Нахабино.
Ранее снова были закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский.