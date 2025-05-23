Экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков дронов под Москвой

Собянин: ПВО перехватила шесть дронов на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки беспилотников на столицу ночью в пятницу.

Системы ПВО Министерства обороны сбили шесть воздушных целей, летевших в направлении города.

«На местах падения обломков работают аварийные службы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет.

Звуки взрывов были слышны в Наро-Фоминском, Истринском, Коломенском округах Московской области и Нахабино.

Ранее снова были закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский.