Аналитики фиксируют удешевление бытовой техники на 10-20%

В апреле–мае 2025 года российские потребители получили возможность приобретать бытовую технику по более выгодным ценам. Согласно данным маркетплейсов и экспертов отрасли, стоимость оборудования снизилась на 4-12% по сравнению с началом года, а отдельные категории товаров подешевели на 15-20%, сообщает газета «Известия» .

Ключевым фактором ценового снижения стало укрепление рубля — весной курс ведущих мировых валют снизился примерно на 20%, что незамедлительно отразилось на стоимости импортной техники. Наибольшее падение цен зафиксировано в сегменте мелкой бытовой техники, где товарооборот происходит быстрее. По данным «Авито», новые компактные приборы подешевели на 16%, а на вторичном рынке заметно снизились цены на плиты (10%) и микроволновые печи (7%).

Эксперты отмечают, что стабилизация курса рубля и рост конкуренции среди продавцов, включая участников параллельного импорта, создали благоприятные условия для потребителей. «Бизнес уверен в стабильности курса как минимум до конца лета, что позволяет планировать более агрессивную ценовую политику», — поясняет Сергей Половников из Content-Review.

Отраслевые аналитики прогнозируют сохранение текущего ценового тренда в среднесрочной перспективе, особенно для товаров с быстрым циклом оборачиваемости. Однако конечная динамика будет зависеть от дальнейшего поведения валютного рынка и изменений в структуре поставок бытовой техники в Россию.